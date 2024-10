Alkoholisierter Fahrer knallt gegen Baum und überfährt dann fast Ersthelfer

In Kronstorf kam es zu einem dramatischen Unfall, als ein alkoholisierter Fahrer gegen einen Baum krachte und einen herbeieilenden Helfer in Gefahr brachte.

Am Freitagabend, den 18. Oktober 2024, kam es in Kronstorf im Bezirk Linz-Land zu einem Unfall. Ein 31-jähriger Mann aus der Region steuerte gegen 23.30 Uhr sein Auto ungebremst in einen Baum. Nachdem er den Aufprall verursacht hatte, setzte er in der Folge rückwärts zurück und versuchte zu flüchten. Dabei stellte sich ihm ein Unfallzeuge in den Weg, der ihm zur Hilfe kommen wollte. Der Fahrer gefährdete diesen, als er ihn beinahe überfuhr, während er sich vom Unfallort entfernte.

Fahrer an Wohnadresse ausfindig gemacht und geständig

Die Polizei nahm die Fahndung auf und konnte den Fahrer kurze Zeit später an seiner Wohnadresse ausfindig machen. Dort zeigte sich der 31-Jährige bereitwillig zum Unfallhergang und gestand seine Taten. Ein durchgeführter Alkomattest verlief positiv. Sein Führerschein wurde ihm vorläufig entzogen und er wird angezeigt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.10.2024 um 10:13 Uhr aktualisiert