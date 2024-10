Herbstzeit ist Ganslzeit: Nachhaltige Küche mit der „Steirischen Gans“

Die Steirer setzen neue Maßstäbe in der Ganslküche, was durch die Weidegansgala im Kupferdachl von Daniel Edelsbrunner deutlich wird. Die Marke „Steirische Weidegans“ garantiert, dass die Gänse tierfreundlich auf steirischen Weiden gehalten werden und sich von saftigem Gras ernähren. Damit sind sie österreichweite Trendsetter. Eine engagierte Gruppe von steirischen Weideganshaltern arbeitet eng mit heimischen Spitzenköchen, Fleischermeister Robert Buchberger und dem Neo-Landwirt Nino Sifkovits zusammen. Gemeinsam sind sie Wegbereiter einer neuen Ganslküche, deren Motto „From beak to tail“ in völlig neuer Interpretation gilt.

Verschiedene Gansl-Spezialitäten

Ob Dry-Aged-Weidegansbrust oder BBQ-Weidegans-Haxerl – die kulinarischen Überraschungen sind beeindruckend. Julia Knittelfelder vom Weidegeflügelhof Hütter in Krusdorf, die zudem eine talentierte Köchin ist, begeistert mit großen Gaumenfreuden. Ihre kreativen Neuinterpretationen umfassen unter anderem Leberterrine und Beuschel von der Weidegans, Pulled Goose Burger, Ravioli aus der Gänsekeule und Sous-vide gegarte Gänsekeule.

©Baumgartner | Es werden verschiedene Spezialitäten angeboten. ©Baumgartner | Das Ganslfleisch ist qualitativ hochwertiger.

Tierfreundliche Haltung

Die steirischen Weidegänse werden besonders tierfreundlich gehalten. Sie genießen Auslauf und ernähren sich vorwiegend von dem saftigen Gras ihrer Weiden sowie von etwas Getreide. Dadurch wachsen sie deutlich langsamer als importierte Schnellmastgänse. „Während die heimischen Weidegänse fünf bis sieben Monate auf den Weiden verbringen können, sehen die ausländischen Schnellmastgänse nie eine Weide und werden nur kurze Zeit im Stall gemästet“, erklärte Obfrau Margit Fritz. Die Weideflächen für die steirischen Weidegänse sind großzügig gestaltet – auf jedem Hektar werden etwa 100 Tiere gehalten.

42 Ganslbauern in der Steiermark

Im Durchschnitt versorgen die steirischen Ganslbauern rund 190 Tiere auf ihrem Hof. In der Steiermark ziehen mittlerweile 42 Ganslhalter 8.000 Gänse auf (2015 waren es noch 3.300). Dadurch haben sie eine wichtige saisonale Nische für ihre landwirtschaftlichen Betriebe erschlossen. Von diesen 42 steirischen Haltern sind neun Betriebe biozertifiziert und halten insgesamt etwas mehr als 900 Bio-Weidegänse.

Steirische Weidegans als Nische

Vor 15 Jahren gründeten innovative steirische Bauern den Verein „Steirische Weidegans“, um den Importen von Schnellmastgänsen, die als Tiefkühlware im Handel erhältlich sind, entgegenzuwirken. „In dieser Zeit gelang es uns den Inlandsanteil in Österreich von besonders tierfreundlich gehaltenen Weidegänsen auf fast 34 Prozent zu heben“, freute sich Fritz. Heute stammt bereits jedes dritte Gansl von heimischen Höfen, die in der Ganslhaltung eine wichtige saisonale Nische erschlossen haben. Besonders in der Landgastronomie und in ausgewählten Fachgeschäften für Fleisch haben sich in den letzten Jahren stabile Partnerschaften zwischen Bauern, Wirten und Fleischern entwickelt. Zudem halten viele langjährige Privatkunden ihren Ganslbauern die Treue.

Tiefkühlgänse aus dem Ausland

Trotzdem dominiert der Import weiterhin stark den Markt. Im vergangenen Jahr wurden in Österreich rund 152.000 Weidegänse gehalten. Von den insgesamt 456.000 konsumierten Gänsen stammten 304.000 als Tiefkühlware aus Ungarn, Polen, Frankreich oder Tschechien. Der Pro-Kopf-Verbrauch in Österreich liegt bei 0,12 Kilogramm. In den letzten Jahren hat die tierfreundliche Gänsehaltung in Österreich dank der regionalen Dachmarke „Weidegans“ zugenommen.

Tiergerechte Produkte von der heimischen Gans

„Trotz Preisanstieg bei Futter, Küken, Energie und Verpackung haben die Ganslbauern die Verkaufspreise nur moderat angepasst“, hob Anton Koller, Geflügelexperte der Landwirtschaftskammer hervor. Neben dem guten Geschmack hat das tierfreundliche Fleisch noch einen weiteren Vorteil. Die heimischen Gänse sind viel fleischreicher, wodurch mehr Portionen auf die Teller kommen.

Angesehene regionale Marke

Die Marke „Steirische Weidegans“ hat sich zu einer angesehenen Regionalmarke entwickelt. Weidegänse liefern neben Fleisch auch die begehrten Daunen. Dank der langen Haltedauer der heimischen Gänse auf der Weide können die Daunen und Federn optimal ausreifen. Sie haben sich zu einem gefragten Spitzenprodukt für Polster- und Deckenfüllungen entwickelt. Im Vergleich zu internationalen Produkten gibt es hierbei einen wesentlichen Unterschied: In Österreich ist der Lebendrupf verboten.