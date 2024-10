ÖAMTC sponsert Klagenfurts Sozialarbeitern drei neue Kindersitze

Am Foto: Abteilungsleiterin Birgit Trattler, Sozialarbeiterin Marlene Myslivec, ÖAMTC-Präsidentin Johanna Mutzl und Stadtrat Franz Petritz (v.l.)

Am Foto: Abteilungsleiterin Birgit Trattler, Sozialarbeiterin Marlene Myslivec, ÖAMTC-Präsidentin Johanna Mutzl und Stadtrat Franz Petritz (v.l.)

Veröffentlicht am 19. Oktober 2024, 11:03 / ©StadtKommunikation / Hude

Behördenwege, Besuchsbegleitungen und andere Unterstützungsmaßnahmen im Alltag – die Kinder- und Jugendhilfe der Stadt Klagenfurt hilft und berät Familien in verschiedensten Lebenslagen. Dafür ist es oft auch notwendig, mit den Kindern zu verschiedenen Terminen zu fahren. Daher hat das Team der Sozialarbeiter den Kontakt zum ÖAMTC gesucht.

Drei neue Kindersitze für das Dienstauto

Dieser hat sich daraufhin bereiterklärt, für das Dienstauto drei neue Kindersitze zur Verfügung zu stellen. Gespendet wurden zwei neue Maxi-Cosi Babyschalen und ein neuer mitwachsender Kindersitz. „Unsere Sozialarbeiter leisten jeden Tag so viel für Familien, tragen eine hohe Verantwortung, da freut uns die Unterstützung des ÖAMTC ganz besonders, vielen herzlichen Dank dafür“, so Stadtrat Franz Petritz (SPÖ). „Uns liegt es besonders am Herzen, dass vor allem die kleinsten und schwächsten Verkehrsteilnehmer optimal geschützt werden“, betont die Präsidentin des ÖAMTC-Kärnten, Johanna Mutzl, abschließend.