Urlauber aufgepasst: Das solltest du als Autofahrer im Ausland beachten

Das Autofahren im Ausland kann für viele Verkehrsteilnehmer verwirrend sein, da in jedem Land unterschiedliche Regeln und Vorschriften herrschen. Dagmar Redel, Reiseexpertin beim ÖAMTC, rät dazu, sich im Vorfeld über die spezifischen Verkehrsregeln des jeweiligen Landes zu informieren. Dies kann helfen, unangenehme Überraschungen zu vermeiden.

Besondere Verkehrsregeln weltweit

Einige Länder haben einzigartige Regelungen, die Autofahrer beachten sollten. In den meisten US-Bundesstaaten ist es beispielsweise erlaubt, an einer roten Ampel rechts abzubiegen, solange kein Schild dies verbietet. In Schweden hingegen wird das Parken durch das Datum und die Hausnummer reguliert. „In Schweden bestimmt das Datum bzw. die Hausnummer, ob parken erlaubt ist oder nicht. Denn um zum Beispiel die Schneeräumung zu ermöglichen, ist das Parken auf Straßenseiten mit ungeraden Hausnummern an Tagen mit ungeradem Datum untersagt, während auf Straßenseiten mit geraden Hausnummern das Parken an Tagen mit geradem Datum verboten ist“, erklärt Redel. Dies wird durch Schilder mit ein bzw. zwei senkrechten Strichen angezeigt.

Wie gut bist du über die Verkehrsregeln in anderen Ländern informiert? Sehr gut. Ich kenne die Regeln in mehreren Ländern. Ganz gut. Ich habe einige Informationen, aber es gibt noch vieles, das ich nicht weiß. Ein wenig. Ich habe nur grundlegende Kenntnisse. Überhaupt nicht. Ich habe keine Informationen über Verkehrsregeln im Ausland. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Parkregelungen in Italien und Frankreich

In Italien sind rosa markierte Parkplätze für Schwangere und Eltern mit kleinen Kindern vorgesehen. Diese Regelung ist wichtig, um Familien die Parkplatzsuche zu erleichtern. In Frankreich gibt es zudem eine spezielle Fahrgemeinschaftsfahrspur, die nur von Autos mit mindestens zwei Personen, Taxis und emissionsfreien Fahrzeugen (Elektroautos, Wasserstofffahrzeuge) genutzt werden darf. Hybridautos sind von der Nutzung ausgeschlossen.

Rettungsgassenregelung in Europa

In Österreich müssen Autofahrer seit 2012 bei Stau eine Rettungsgasse bilden, was in vielen angrenzenden Ländern ebenfalls der Fall ist. Allerdings gibt es in Italien keine solche Regelung. In Deutschland, Tschechien, der Slowakei, Ungarn, Slowenien, der Schweiz und Kroatien ist das Bilden einer Rettungsgasse hingegen Pflicht. In Belgien, Luxemburg und Polen gelten ähnliche Vorschriften, während in anderen europäischen Ländern das Fahren auf dem Pannenstreifen bei Stau nicht erlaubt ist. Eine Übersicht über besondere Verkehrsregeln für einzelne Länder findet man in der ÖAMTC-Länderinfo unter Länderinfo | ÖAMTC (oeamtc.at).