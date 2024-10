Shop mit Kuschelfaktor feiert Eröffnung in Klagenfurt

In Klagenfurt eröffnete am Donnerstag ein Fellhof-Shop.

Am Donnerstag war es so weit: In den Räumlichkeiten des ehemaligen Drogeriefachgeschäftes „Parfümerie Max Wolf“ in der Kramergasse in Klagenfurt eröffnete der neueste Fellhof-Shop. Bekannt ist der Betrieb für seine Lammfell-Produkte, Merino-Accessoires und Lederwaren. Zu kaufen gibt es auf der 60 Quadratmeter großen Verkaufsfläche neben Lammfellfußsäcken für Babys auch gefütterte Stiefel, Hausschuhe oder Bettunterlagen.

Lammfell-Liebhaber herzlich willkommen

„Wir freuen uns, nun auch in der südlichsten Landeshauptstadt Österreichs allen Lammfell-Liebhabern persönlich mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, um die Welt noch kuscheliger zu machen“, heißt es seitens des Unternehmens. Geöffnet ist montags bis freitags zwischen 9 und 18 Uhr sowie samstags von 9 bis 17 Uhr.