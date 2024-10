Von der Steiermark in die Welt: Tourismus Panther ehren Persönlichkeiten

Am 17. Oktober wurde die Erfolgsgeschichte des Steirischen Tourismus Panthers fortgesetzt. Bereits zum sechsten Mal wurden an den Tourismusschulen Bad Gleichenberg die Steirischen Tourismus Panther feierlich verliehen. Mit diesem angesehenen Preis werden herausragende Absolventen, wegweisende steirische Betriebe sowie bedeutende Persönlichkeiten aus dem In- und Ausland geehrt, die die steirische Gastfreundschaft auf besondere Weise repräsentieren.

Auszeichnung für Vorzeigebetrieb Schwaigerhof

Der gebürtige Ennstaler Josef Landschützer, Geschäftsführer der Energie Steiermark Kunden GmbH, hielt die Ansprache für den ersten Preisträger im Bereich Zukunft und Innovation. Dieser Panther-Preis ging an das 4-Stern-Superior Hotel Schwaigerhof in Rohrmoos. „Der Schwaigerhof ist ein Vorzeigebetrieb, der nicht nur die steirische Gastlichkeit verkörpert, sondern auch im Bereich Energiegewinnung und -nutzung als echtes Paradebeispiel gilt“, so Landschützer.

© Jean van Lülik Das Hotel Schwaigerhof wurde ausgezeichnet.

Präsident von Windstar Cruises ausgezeichnet

Von den Bergen des Ennstals führte der Weg über den Atlantik nach Miami. Als Präsident von Windstar Cruises, einer amerikanischen Kreuzfahrtreederei mit Luxus-Schiffen, erhielt Christopher Prelog dort den internationalen Tourismus Panther. Die feierliche Ansprache hielt sein Bruder Florian, ebenfalls ein erfolgreicher Absolvent der steirischen Tourismusschule, der voller Stolz die Errungenschaften seines Bruders würdigte. „Mein großer Bruder ist nicht nur mein größtes Vorbild, sondern auch ein herausragender Repräsentant in der Tourismusbranche“, freute sich Prelog. Er selbst ist Küchenchef im Hotel Lighthouse an der Nordsee.

Auszeichnung für Geschwisterduo vom Sattlerhof

Die nächste Auszeichnung ging an das Geschwisterpaar Anna und Markus Sattler in der Südsteiermark. Dort führen die beiden den Sattlerhof. Markus erzielte in kürzester Zeit drei Hauben, während Anna den Servicebereich leitet und mit ihrem umfassenden Weinwissen beeindruckt. Laudator Klaus Domittner, Regionalleiter der Steiermärkischen Sparkasse, lobte das Geschwisterduo für ihr verantwortungsvolles Unternehmertum, ihr Engagement für die Region sowie ihre Verwendung regionaler Produkte. Der gefeierte Haubenkoch Richard Rauch äußerte seinen Stolz, Markus Sattler als jüngstes Mitglied der „Jeunes Restaurateurs“ willkommen zu heißen. Das ist eine europäische Vereinigung junger Restaurantbesitzer und Köche in der gehobenen Gastronomie.

© Jean van Lülik Das Geschwisterpaar vom Sattlerhof wurde ausgezeichnet.

Gründer des Parkhotels Graz ausgezeichnet

Der Tourismus Panther für das Lebenswerk wurde in der steirischen Landeshauptstadt verliehen. Peter Florian, der Gründer und langjährige Eigentümer des Parkhotels Graz sowie ehemaliger Kurator der Tourismusschulen Bad Gleichenberg, erhielt die Auszeichnung von Landeshauptmann Christopher Drexler. Florian hat sich über viele Jahre hinweg mit vollem Engagement für den steirischen Tourismus und besonders für die touristische Ausbildung eingesetzt.

Premieren an Tourismusschulen in Bad Gleichenberg

In diesem Jahr fanden an den Tourismusschulen Bad Gleichenberg gleich zwei Premieren statt. Zum ersten Mal wurde ein ausschließlich vegetarisches Menü, das von Haubenkoch Richard Rauch kreiert wurde, den Gästen serviert. Zudem wurde die Auswahl der Preisträger erstmals von einer Fachjury getroffen, die aus mehreren touristischen Persönlichkeiten bestand.

Das war die Fachjury Eveline Wild: Hotel der Wilde Eder, Konditorweltmeisterin, Restaurantleiterin, Mitglied bei Jeune

Restaurateurs

Hotel der Wilde Eder, Konditorweltmeisterin, Restaurantleiterin, Mitglied bei Jeune Restaurateurs Gerhard Kienzl: Geschäftsführer des Steirischen Hotelfachschulvereins, WKO

Spartengeschäftsführer für Tourismus & Freizeitwirtschaft

Geschäftsführer des Steirischen Hotelfachschulvereins, WKO Spartengeschäftsführer für Tourismus & Freizeitwirtschaft Christian Schweinzer: Absolvent und Kurator der Tourismusschulen Bad Gleichenberg; Geschäftsführer von CS Consulting

Absolvent und Kurator der Tourismusschulen Bad Gleichenberg; Geschäftsführer von CS Consulting Philip Borckenstein-Quirini: Absolvent, Vorstand des Schüler- und Absolventenverbandes, Geschäftsführer der Therme Loipersdorf

Absolvent, Vorstand des Schüler- und Absolventenverbandes, Geschäftsführer der Therme Loipersdorf Peter Kospach: Schul- und Campusleiter

Schul- und Campusleiter Michael Feiertag: Geschäftsführer von Steiermark Tourismus

Zentrale Bestandteile der Schulen

„Dies ist besonders in Zeiten wie diesen wichtig, um eine Brücke zwischen dem aktuellen steirischen Tourismus und dessen zukünftiger Entwicklung zu bauen“, betonte Schulleiter Peter Kosbach die Bedeutung der Veranstaltung. Die Veranstaltung wurde in Zusammenarbeit mit dem Schüler- und Absolventenverband sowie den Praxislehrern und Schülern der Tourismusschulen Bad Gleichenberg organisiert. Praxisbezug und Praxiseinsätze sind zentrale Bestandteile der Ausbildung an den Tourismusschulen Bad Gleichenberg, sodass die angehenden Tourismusspezialisten wertvolle Erfahrungen in den Bereichen Empfang, Concierge, Service, Küche, Moderation, Musik und Gastfreundschaft sammeln konnten. Darüber hinaus entstanden zahlreiche wertvolle Kontakte zur Wirtschaft und zu Absolventen.