Ältester Krämermarkt Kärntens lockt Besucher nach Klagenfurt

Der Ursulamarkt in Klagenfurt ist an allen drei Tagen von 7 bis 19 Uhr geöffnet.

Veröffentlicht am 19. Oktober 2024, 12:29 / ©StadtKommunikation / Zangerle

Der älteste Krämermarkt Kärntens zieht jedes Jahr Besucher aus ganz Österreich sowie den Nachbarländern an. Auch heuer bieten rund 250 Marktstandler aus Österreich, Europa und fernen Ländern wie China, Peru und Indien am Klagenfurter Messegelände ihre Waren an. Zudem erwartet die Gäste ein abwechslungsreiches Programm.

Ehrung für langjährigen Flohmarkt-Betreiber

Für alle, die auf der Suche nach besonderen Schnäppchen sind, bietet der Flohmarkt in Halle 2 eine breite Palette an Trödel und Raritäten. Hier sorgt Jörg Rudi seit vielen Jahren dafür, dass der Flohmarkt ein fester Bestandteil des Ursulamarkts bleibt. Dafür wurde ihm nun eine besondere Ehre zuteil. Für seine über 20-jährige Tätigkeit wurde er von Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten) nämlich mit der Dank- und Anerkennungsurkunde der Landeshauptstadt Klagenfurt ausgezeichnet. „Der Ursulamarkt ist nicht nur eine jahrhundertealte Tradition, sondern auch ein wichtiger Wirtschaftsmotor für unsere Stadt. Persönlichkeiten wie Jörg Rudi, die mit ihrem langjährigen Einsatz diesen Markt mitgestalten, verdienen unsere höchste Anerkennung. Sein Engagement hat den Flohmarkt zu einem Herzstück dieses Marktes gemacht“, betont Scheider.

Erlebnis für Groß und Klein

Neben den zahlreichen Marktständen und dem Flohmarkt lädt auch ein kleiner Vergnügungspark dazu ein, die verschiedensten Fahrgeschäfte zu genießen. Für das leibliche Wohl sorgen Stände mit regionalen Köstlichkeiten.