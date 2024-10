Ein unvergesslicher Tag: Michael durfte sein Formel 1-Idol treffen

Die Wunscherfüller der Make-A-Wish Foundation in Österreich haben wieder einem kranken Kind ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert. Michaels größter Wunsch war es, einmal ein Formal 1-Rennen hautnah zu erleben. Prinzipiell schaut er sich im TV jedes Rennen an und kennt sich auch sehr gut aus. Nach mehreren gescheiterten Versuchen bei Rennen in Monaco, Spielberg und Barcelona gelang es endlich in Belgien. Nur zwei Tage vor dem Event am 26. Juli erreichte die Familie die freudige Nachricht, dass Michael nicht nur das Rennen besuchen, sondern auch ein Treffen mit seinem Idol haben würde.

„Es war unbeschreiblich“

Für Michael war das Erlebnis überwältigend. Seine Mutter beschrieb den Tag als unvergesslich: „Es war unbeschreiblich! Er hat den ganzen Tag kaum geredet, aber am Abend ist plötzlich alles aus ihm heraus gesprudelt. Das war ein riesiger Selbstbewusstseins-Schub für ihn.“ Ein weiteres Beispiel dafür, wie wichtig erfüllte Herzenswünsche sein können und wie sie jungen Menschen Kraft und Freude schenken.