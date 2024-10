Millionen Follower: Villacher Juwelier überrascht prominenten Influencer

Mit 70 Millionen Follower war auch Younes Zarou mit dabei, den der Villacher Juwelier Paul Schützlhoffer mit einem Geschenk überraschte. „Ich habe Younes mit einem Anhänger überrascht, in dem sich der gesamte Koran befindet. So kann er jetzt immer den Koran mit sich tragen. Er hatte eine Riesenfreude damit“, schildert der Villacher 5 Minuten exklusiv die Begegnung mit dem berühmten Influencer.

©KK Mit einem kunstvollen Anhänger hat Paul Schützlhoffer den TikTok-Star überrascht.

Villacher Juwelier: „So ein Treffen öffnet viele Türen“

Und: „Außerdem habe ich endlich Shirin David kennengelernt, eine der erfolgreichsten Musikerinnen und Influencer in der weiblichen Musikbranche. Was für mich allerdings sehr emotional war, dass ich so als Villacher Juwelier diese Ehre bekam überhaupt als ‚Creator‘ dabei sein zu dürfen.“ Mit der Schlagerlegende Hansi Hinterseher ein paar Worte zu wechseln, war für Paul auch eine besondere Erfahrung. „So ein Treffen öffnet viele Türen und es hat viele gute Gespräche gegeben und freue mich auf weitere Kooperationen“, so Schützlhoffer.