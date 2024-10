Falscher Banker brachte jungen Kärntner um seine Ersparnisse

Veröffentlicht am 19. Oktober 2024, 13:24 / ©Pexels / Eren Li

Auf einer Social-Media-Plattform erkundigte sich ein 23-jähriger Mann aus dem Bezirk Klagenfurt-Land nach Investmentmöglichkeiten. In der Folge wurde ihm eine Gruppe in einem Messenger-Dienst vorgeschlagen. Er trat dieser bei und wurde sogleich von einem mutmaßlichen Investmentbanker kontaktiert. Was er zu diesem Zeitpunkt nicht ahnte: Es handelte sich dabei um einen gemeinen Betrüger.

Betrüger wollte tausende Euro für Premiumzugang

Dieser unterbreitete ihm das Angebot, einer privaten Premium-Messenger-Gruppe beizutreten. Dazu müsse er jedoch einen Betrag in Höhe von mehreren tausend Euro blechen. Aufgrund des glaubwürdigen Auftretens des selbst-ernannten Beraters gewährte ihm der Kärntner daraufhin den Fernzugriff auf sein Mobiltelefon und ließ den Betrag auf eine Wallet überweisen.

Investment endete mit Gang zur Polizei

Doch noch während des Beratungsgesprächs täuschte der Banker plötzlich technische Probleme vor. „Das Gespräch wurde beendet, das Geld von der Wallet in unbekannte Richtung überwiesen und der 23-Jährige letztendlich aus der Premiumgruppe entfernt“, heißt es seitens der Polizei, die nun die Ermittlungen aufgenommen hat. Eine Kontaktaufnahme war bislang nicht mehr möglich.