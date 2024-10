Deutsches Jugendwort 2024: Aura löst goofy ab

Der Begriff „Aura“ wurde bei der Frankfurter Buchmesse als das deutsche Jugendwort des Jahres 2024 ausgezeichnet. Der seit einigen Jahren vor allem im scherzhaften Kontext verwendete Begriff setzte sich in einer Abstimmung unter Jugendlichen zwischen 11 und 20 Jahren durch. Er verdrängt damit das Vorjahressiegerwort „goofy“, das an die tollpatschige Disney-Figur erinnert.

Der Weg der Aura: Von Esoterik zu Jugendsprache

Ursprünglich war „Aura“ eher im esoterischen Bereich verankert. Seinen neuen, breiteren Bedeutungsbereich verdankt das Wort einem Artikel der „New York Times“ aus dem Jahr 2020, der sich mit dem niederländischen Fußballer Virgil van Dijk befasste. Der Artikel prägte den Satz: „Solutions Are Expensive – An Aura Is Priceless“ und löste damit eine Welle der Nutzung im Sport und in der Jugendsprache aus. Jugendliche verwenden „Aura“ häufig, um die Ausstrahlung einer Person zu beschreiben, oft ergänzt durch die Begriffe „Plus“ oder „Minus“. Ein Beispiel dafür ist: „Ich dachte, es gibt keine Stufe mehr und bin gestolpert – minus 50 Aura.“

Talahon: Ein Wort voller Kontroversen

Auf dem zweiten Platz der Abstimmung fand sich der Begriff „Talahon“. Dieser stammt aus dem Arabischen und bedeutet so viel wie „komm her“. In der Jugendsprache wird er vor allem für junge Männer verwendet, die mit gefälschten Designerartikeln auffallen. Die Verwendung von „Talahon“ hat in diesem Jahr für einige Kontroversen gesorgt, da der Begriff teils mit rassistischen Stereotypen in Verbindung gebracht wird.

Schere: Ein Zeichen der Verantwortung

Der dritte Platz ging an das Wort „Schere“, das aus der Gaming-Welt stammt und ein Schuldeingeständnis darstellt. „Schere heben“ bedeutet, einen Fehler einzugestehen und die Verantwortung zu übernehmen. Die Abstimmung zum Jugendwort des Jahres wird seit 2008 durchgeführt und zieht jedes Jahr ein großes Publikum an. Diesmal lag die Zahl der abgegebenen Stimmen wieder im hohen sechsstelligen Bereich.

