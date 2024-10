Bluttat in Zistersdorf: Mordverdächtiger tot

Eine schreckliche Bluttat ereignete sich am Freitagnachmittag in Zistersdorf (Bezirk Gänserndorf, NÖ): Die 65-Jährige wurde gegen 16.30 Uhr in einem Weingarten mit Stichverletzungen aufgefunden. Mehr dazu in: Bluttat in Niederösterreich: Frau mit Messer getötet. Der Verdächtige sei in Tatortnähe gewesen und bei der Flucht beobachtet worden, berichtete Baumschlager. Es gebe „offensichtlich ein Bekanntschaftsverhältnis zwischen Opfer und Täter“.

Verdächtiger galt als „allgemein gefährlich“

Seit gestern läuft schließlich ein Großeinsatz in der Gemeinde. Es kam unter anderem auch zu Evakuierungen. Lokalisiert wurde der 59-Jährige, der in Österreich nicht gemeldet ist, in einem Gebäude in der Zistersdorfer Katastralgemeinde Gösting. Der Slowake gilt als „allgemein gefährlich“. Der 59-Jährige sei in mehreren Ländern Europas wegen unbefugten Besitzes von nuklearem Sprengstoff, Waffen sowie Sprengmitteln aufgefallen, berichtete Baumschlager.

Bei Explosion in Weinkeller verstorben

Man ging davon aus, dass der Mann „möglicherweise noch immer im Besitz von Sprengstoff ist“. Dies hatte sich auch bewahrheitet, als er sich in einem Objekt verschanzt und offenbar einen Sprengsatz gezündet hatte. Ein Cobra-Beamter wurde dabei schwer verletzt. Wie die Krone berichtet, dürfte der Mordverdächtige tot sein. Er dürfte bei einer Explosion im Weinkeller ums Leben gekommen sein. Auf Anfrage von 5 Minuten gab die Polizei noch keine Details bekannt und verwies auf eine Pressekonferenz um 16.30 Uhr. (APA, red. 19.10.2024)

