Rechtsextremist verhaftet: Martin Sellner von Polizei gestoppt

Martin Sellner wurde an der Schweizer Grenze von der Kantonspolizei aufgrund eines Einreiseverbots festgenommen.

Martin Sellner wurde an der Schweizer Grenze von der Kantonspolizei aufgrund eines Einreiseverbots festgenommen.

Veröffentlicht am 19. Oktober 2024, 13:48 / ©KK / Martin Sellner

Am Samstagvormittag wurde der österreichische Rechtsextremist Martin Sellner an der Grenze zwischen Deutschland und der Schweiz von der Kantonspolizei Thurgau in Gewahrsam genommen. Die Festnahme erfolgte aufgrund eines Einreiseverbots, das von den Schweizer Behörden für den Zeitraum vom 11. bis zum 27. Oktober verhängt worden war. Sellner hatte geplant, im Kanton Zürich einen Vortrag zu halten, doch sein Versuch, die Grenze zu überqueren, wurde vereitelt.

Protest gegen Rechts an der Grenze

Sellner war in Begleitung von Mitgliedern der rechtsextremen Schweizer Jugendorganisation „Junge Tat“. Die Gruppe versammelte sich an der Grenzregion zwischen Konstanz und Kreuzlingen. Gleichzeitig protestierten dutzende Menschen gegen die Anwesenheit der Rechtsextremen. Mit lautstarken Rufen wie „Nazis raus!“ und dem italienischen „Siamo tutti antifascisti“ („Wir sind alle Antifaschisten!“) zeigten die Demonstrierenden ihre Ablehnung gegenüber den Rechtsextremen.

Friedlicher Protest trotz Spannungen

Die deutsche Polizei war ebenfalls vor Ort, um die Lage zu beobachten. Trotz der teils hitzigen Stimmung blieb die Demonstration weitgehend friedlich. Die Kantonspolizei bestätigte die Festnahme Sellners, gab jedoch keine weiteren Details bekannt, wie „Heute“ berichtet.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.10.2024 um 14:09 Uhr aktualisiert