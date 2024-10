Kann ein verpflichtendes Vorschuljahr die SprachfÃ¶rderung verbessern?

Ein verpflichtendes Vorschuljahr könnte die Sprachförderung verbessern, doch der Mangel an Kindergartenplätzen sorgt weiterhin für Herausforderungen.

Veröffentlicht am 19. Oktober 2024, 13:59 / ©Montage: Canva Pro

Die steirische Volkspartei rund um Landeshauptmann Christopher Drexler und Bildungslandesrat Werner Amon präsentierte am Mittwoch ihre Bildungsforderungen. Im Zentrum stehe die Forderung nach einem verpflichtenden Vorschuljahr, insbesondere für Kinder mit Sprachdefiziten. Jedes Kind solle, so die ÖVP, das Recht auf einen Betreuungsplatz haben. Neben der Sprachförderung soll auch der Fokus auf „Werten und Traditionen“ gelegt werden.

Neos „enttäuscht“ von den „Bildungsplänen“

Die Forderung nach einem verpflichtenden Vorschuljahr stößt jedoch nicht bei allen auf Zustimmung. Kritik kommt vor allem von den NEOS Steiermark. Klubobmann Niko Swatek äußerte sich in einer Presseaussendung enttäuscht über die „Bildungspläne“ der steirischen ÖVP. Er bemängelt, dass Drexler und Amon bereits fünf Jahre Zeit gehabt hätten, um Verbesserungen umzusetzen, und bezeichnet den Mangel an Kindergartenplätzen als „hausgemacht“.

Steiermark sei ein „doppeltes Bildungsschlusslicht“

Laut Swatek sei die Steiermark nach wie vor „doppeltes Bildungsschlusslicht“ in Österreich. Kein anderes Bundesland soll so große Probleme mit fehlenden Kindergarten- und Krippenplätzen wie die Steiermark haben. Die Rede von einem Überangebot sei laut Swatek „ein Hohn auf den Rücken der Eltern“, da freie Plätze oft in ländlichen Regionen wie der Ramsau vorhanden seien sollen, wo Grazer Familien jedoch kaum profitieren könnten.

Forderung für eine „Fixplatzgarantie“

Auch bei der Sprachförderung soll es erhebliche Defizite geben. Zwar würden die Bundesländer über die 15a-Vereinbarung Gelder für die Sprachförderung in Kindergärten erhalten, doch diese Mittel würden in der Steiermark laut Swatek zu langsam eingesetzt. „Jahr für Jahr bleibt ein immer höherer Betrag ungenutzt liegen“, kritisiert Swatek. Besonders betroffen seien laut den NEOS Kinder, deren Eltern nicht berufstätig seien. Swatek fordert abschließend eine „Fixplatzgarantie“ sowie mehr Unterstützungspersonal in den steirischen Kindergärten.