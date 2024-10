Gsaller folgt auf Horny: Führungswechsel beim Stadtmarketing-Dachverband

Veröffentlicht am 19. Oktober 2024, 14:02 / ©Stadtmarketing Austria

Am 9. Oktober 2024 hat die Generalversammlung des Dachverbandes Stadtmarketing Austria in Gmunden einen den Vorstand gewählt. Michael Gsaller, Leiter des Stadtmarketings Hall in Tirol, übernimmt für die kommenden drei Jahre die ehrenamtliche Präsidentschaft. Daniela Limberger, Geschäftsführerin der Agentur für Standort und Wirtschaft Leonding GmbH, wurde zur Vizepräsidentin gewählt. Weitere Vorstandsmitglieder sind Thomas Ebner (Standortmarketing Kufstein GmbH) als Kassier und Dolores David-Fromm (Stadtgemeinde Baden – Wirtschaftsservice) als Schriftführerin.

Der neue Vorstand Michael Gsaller, Präsident

Daniela Limberger, Vizepräsidentin

Thomas Ebner, Kassier

Dolores David-Fromm, Schriftführerin

Pierre Bechler, Vorstand

Daniela Cermakova, Vorständin

Axel Dobrowolny, Vorstand

Edgar Eller, Vorstand

Karolin Frei, Vorständin

Inga Horny, Vorständin

Günter Kowatschek, Vorstand

Guido Miklautsch, Vorstand

Heinz Mitteregger, Vorstand

Roland Murauer, Vorstand

Iris Thalbauer, Vorständin

Sibylle Vidounig, Vorständin

Natascha Arzberger, Rechnungsprüferin

Max Homolka, Rechnungsprüfer

80 Mitgliedsstädte aus Österreich und Südtirol

„Mit einem erweiterten 16-köpfigen Vorstandsteam wollen wir die Interessen unserer Mitglieder in ganz Österreich bestmöglich vertreten. Der Dachverband ist und bleibt der zentrale Akteur für vernetztes Denken in der Orts- und Stadtentwicklung“, betont der neu gewählte Präsident Gsaller. Der Verband hat seit seiner Gründung eine Schlüsselrolle in der Orts- und Stadtentwicklung übernommen und einen wesentlichen Beitrag zur Vernetzung von Städten, politischen Entscheidungsträgern und Wirtschaftspartnern geleistet. Heute vertritt er rund 80 Mitgliedsstädte aus Österreich und Südtirol sowie Partner aus der Wirtschaft.

Leonding wird zur zentralen Anlaufstelle

„Mit der Einrichtung einer Servicestelle in Leonding, setzen wir auf Professionalisierung unserer Mitgliederbetreuung. Dort soll Expertise gebündelt, die Kommunikation erleichtert und die Organisation von Veranstaltungen, die für unsere Mitglieder von unschätzbarem Wert sind, beschleunigt werden“, erläutert die neue Vizepräsidentin Limberger abschließend.