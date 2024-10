Wohnen in Graz: Diskussion um Lösungen und Kosten

In der aktuellen Diskussion um die Wohnpolitik in Graz gehen die Meinungen zwischen der Grazer Volkspartei (VP) und der KPÖ stark auseinander. Während die KPÖ betont, sie setze auf leistbaren Wohnraum für alle, kritisiert die Volkspartei die Wohnungspolitik der aktuellen Stadtregierung als unzureichend und klientspezifisch.

Finanzielle Probleme weiter verschärft

Laut VP-Obmann Stadtrat Kurt Hohensinner sei die Wohnpolitik der Kahr-Schwentner-Koalition „kurzsichtig und zumeist nur für eine kleine Klientel“, während die Mehrheit der Grazer auf der Strecke bleibe. Besonders kritisiert er die Fokussierung auf den Gemeindebau, der nur einem kleinen Teil der Bevölkerung zugutekomme. Dabei, so Hohensinner, habe Bürgermeisterin Elke Kahr die finanziellen Probleme von „Wohnen Graz“ weiter verschärft: „Die Defizite haben sich seit 2020 jährlich verdoppelt.“ Auch VP-Geschäftsführer Markus Huber schließt sich dieser Kritik an und betont, dass die Defizite des städtischen Wohnbaus schwer auf dem städtischen Budget lasten würden.

„Leistbarer Wohnraum ist uns ein zentrales Anliegen“

Auf der anderen Seite hebt Bürgermeisterin Elke Kahr in einer Medieninformation der KPÖ die Errungenschaften im Bereich des sozialen Wohnbaus hervor. Sie betont, dass die Mieten in Gemeindewohnungen rund 40 Prozent unter dem Richtwert lägen und somit wesentlich zur Entlastung der Grazer Bevölkerung beitragen würden. „Leistbarer Wohnraum ist uns ein zentrales Anliegen,“ so Kahr, die auf den Ausbau und die Sanierung des Gemeindewohnbaus bis 2026 verweist. Besonders problematisch sei laut Kahr der private Wohnungsmarkt, auf den die Stadt keinen Einfluss habe. Hier müsse der Bundesgesetzgeber tätig werden und Maßnahmen wie eine Mietendeckelung einführen. „Nur eine Deckelung der Mieten kann für eine Entspannung der Kostenentwicklung sorgen,“ so die Bürgermeisterin.