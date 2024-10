Parktarife steigen: Wien zieht mit Graz gleich

Mit Beginn des neuen Jahres erhöht Wien die Gebühren für die Kurzparkzone auf 2,60 Euro pro Stunde, was die Stadt mit Graz auf die gleiche Tarifhöhe bringt. Diese Entscheidung, die vom Wiener Finanzstadtrat Peter Hanke (SPÖ) im Sommer angekündigt wurde, folgt auf die letzte Preisanpassung im Jahr 2023. Die Erhöhung wird mit der Notwendigkeit begründet, die Tarife an die Inflation anzupassen.

Hohe Einnahmen für die Stadt

Die Einnahmen aus den Parkgebühren sind beachtlich und stiegen nach der Ausweitung der Kurzparkzone auf fast das gesamte Stadtgebiet im Jahr 2022 auf über 167 Millionen Euro. Dieses Geld soll in den Ausbau des öffentlichen Verkehrs, den Radverkehr und die Förderung der Verkehrssicherheit fließen.

Graz als teuerste Stadt

In Graz kostet das Parken ebenfalls 2,60 Euro pro Stunde, und zwar seit September 2023. Diese Preiserhöhung von zwei auf 2,60 Euro stieß auf heftige Kritik der Opposition. Klagenfurt hat hingegen eine andere Regelung getroffen: Die erste Stunde kostet 90 Cent, jede weitere halbe Stunde ebenfalls 90 Cent, und E-Autos können mit Parkuhr kostenlos abgestellt werden.

Die Tarife der Kurzparkzonen Graz: 2,60 Euro pro Stunde

Wien: aktuell 2,50 Euro, ab 1. Jänner 2 ,60 Euro pro Stunde

Linz: 2 Euro pro Stunde

Innsbruck: 2 Euro pro Stunde

Salzburg: 1,50 Euro pro Stunde

Bregenz: 1,40 Euro pro Stunde

Eisenstadt: 1,40 Euro pro Stunde

St. Pölten: 1 Euro pro Stunde

Klagenfurt: erste Stunde 90 Cent, jede weitere Stunde 1,80 Euro

Unterschiedliche Regelungen: Parken in Österreich von Stadt zu Stadt

Die Regelungen unterscheiden sich von Stadt zu Stadt. So ist das Parken in Salzburg samstags kostenlos, während in Eisenstadt die Gebührenpflicht nur bis 16 Uhr gilt. In Innsbruck ist die maximale Parkdauer im Stadtzentrum auf 90 Minuten begrenzt. In den letzten Jahren hat das Bezahlen über Apps an Beliebtheit gewonnen. In Wien, wo das Parkschein-System nach wie vor kompliziert bleibt, erleichtert diese Neuerung den Autofahrern das Parken.

Paris als Vorbild für Österreich?

Ein interessantes Thema in der Diskussion ist die Staffelung der Parkgebühren nach Gewicht und Größe der Fahrzeuge in Paris. Ab 1. Oktober müssen SUV-Fahrer 18 Euro pro Stunde zahlen, eine Maßnahme, die durch einen Bürgerentscheid unterstützt wurde. In Graz wird diese Idee ebenfalls geprüft, jedoch erteilten Fachbeamte der Umsetzung eine Absage, während die zuständige Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) dennoch an einer höheren Parkgebühr für größere Autos interessiert bleibt.