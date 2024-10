Historischer Tag: Kärntner Grenzort feiert Österreich-Zugehörigkeit

Vor genau hundert Jahren konnte Thörl nach der italienischen Besetzung wieder zu Österreich gezählt werden. Aus diesem Grund luden die Vereine von Thörl-Maglern und Arnoldstein am heutigen Samstag zu einem großen Fest in das Dorf an der Grenze. Schon um 10 Uhr begannen die Feierlichkeiten mit einer Festmesse. Bei Kranzniederlegungen gedachte man danach all jener, die ihr Leben im Ersten Weltkrieg gelassen haben und jener, die unerschrocken für den Erhalt Thörls bei Österreich gekämpft haben.

Ort feiert 100-jährige Zugehörigkeit zu Österreich

„Die entscheidende Rolle, dass dieser Festakt heute gefeiert werden kann, kommt dem damaligen Gemeinderat zu“, weiß Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ). „Nur dessen Engagement in Verbindung mit dem Mut und dem Zusammenhalt der Bevölkerung und damit dem kleinen Pflänzchen einer Mitbestimmung, ist es zu verdanken, dass Thörl zu Österreich gezählt worden ist.“

©LPD Kärnten/Augstein Am Foto: Gemeindevorstand Roland Koch, Landtags-Präsident Reinhart Rohr, Landeshauptmann Peter Kaiser, Landesrätin Beate Prettner und Bürgermeister Reinhard Antolitsch (v.l.)

Torte zum Jubiläum

Beim Festakt im Mehrzweckhaus begrüßte Bürgermeister Reinhard Antolitsch (SPÖ) auch Landesrätin Beate Prettner (SPÖ) und Landtagspräsidenten Reinhart Rohr (SPÖ). Gemeinsam mit dem Landeshauptmann überreichten sie dem Bürgermeister eine große Torte zum 100-jährigen Jubiläum. Umrahmt wurde der Festakt unter anderem von der Burschenschaft Thörl, der Militärmusik Kärnten, der Sängerrunde Thörl-Maglern, den Kindern der Volksschule, der Jungschar, der Landjugend Thörl-Maglern, den Stimmen ohne Grenzen und den Fidelen Kanoltolan. Die Geschichte des Ortes umriss Heidi Rogy vom Geschichtsverein.

