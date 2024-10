Neuer Rot-Kreuz-Präsident: Gottfried Hirz wurde gewählt

Am 19. Oktober wurde Gottfried Hirz offiziell zum neuen Präsidenten des OÖ. Roten Kreuzes ernannt. Der 66-Jährige, der seit Jahrzehnten in der Rotkreuz-Gemeinschaft aktiv ist, wurde bei einer außerordentlichen Generalversammlung mit 57 Prozent der Stimmen der Delegierten gewählt. Seine Amtszeit erstreckt sich bis zum Jahr 2027. „Ich nehme die Wahl in großer Verantwortung an und bedanke mich für das in mich gesetzte Vertrauen“, äußerte sich Hirz nach seiner Wahl.

Engagement seit dem Zivildienst

Gottfried Hirz, der aus Regau im Bezirk Vöcklabruck stammt, trat bereits 1980 dem Roten Kreuz bei. Seitdem hat er sich in verschiedenen Funktionen engagiert, insbesondere im Rettungsdienst. Bis 2017 arbeitete er ehrenamtlich an der Dienststelle Vöcklabruck, bevor er sich vermehrt im OÖ. Jugendrotkreuz engagierte. Dort ist er seit 2021 stellvertretender Landesreferent für den Bildungsbereich. Seinen ersten Kontakt zum Roten Kreuz hatte Hirz während seines Zivildienstes in Kirchschlag, wo er seine Leidenschaft für die Arbeit beim Roten Kreuz entdeckte.

Nachfolge von Walter Aichinger

Hirz tritt die Nachfolge des langjährigen Präsidenten Walter Aichinger an, der das OÖ. Rote Kreuz von 2011 bis zu seinem Tod leitete. Hirz würdigte die Leistungen seines Vorgängers und betonte, dass Aichinger es wie kaum ein anderer verstanden habe, die Organisation den Anforderungen der Zeit anzupassen. An seiner Seite stehen die Vizepräsidenten Erhard Hackl, Günter Mayr und Wilbirg Mitterlehner sowie weitere erfahrene Mitglieder des Präsidiums.