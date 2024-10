Messer gestohlen, Passant verletzt: Wiener Polizei jagt flüchtigen Täter

In Wien-Favoriten wurde ein Mann nach einem Messerdiebstahl im Gesicht verletzt.

In Wien-Favoriten wurde ein Mann nach einem Messerdiebstahl im Gesicht verletzt.

Veröffentlicht am 19. Oktober 2024, 15:25 / ©5min.at

Am Samstag, den 19. Oktober 2024, gegen 00.30 Uhr betrat ein unbekannter Mann gemeinsam mit seiner Begleiterin ein Imbisslokal in Wien-Favoriten. Der Mitarbeiter des Lokals wies die beiden darauf hin, dass das Geschäft bereits geschlossen sei. Daraufhin griff der Mann ein Messer, das auf dem Tresen lag, und verließ wütend das Lokal. Ein Zeuge, der den Vorfall beobachtete, folgte dem Paar bis zum Keplerplatz und alarmierte die Polizei.

Angriff auf Passanten

Am Keplerplatz angekommen, soll der Unbekannte laut Zeugenaussagen zu einem weiteren Mann gegangen sein und diesen mit dem gestohlenen Messer im Gesicht verletzt haben. Nach dem Angriff flüchtete der Täter gemeinsam mit seiner Begleiterin in unbekannte Richtung. Die Polizei konnte das Opfer, einen 35-jährigen Mann, am Tatort antreffen. Er hatte eine leichte Gesichtsverletzung, lehnte jedoch wiederholt die Hilfe des Rettungsdienstes ab und zeigte sich den Beamten gegenüber unkooperativ.

Fahndung und Ermittlungen laufen

Trotz einer sofortigen Bestreifung der Umgebung blieb die Suche nach dem Täter bislang erfolglos. Die Polizei setzt ihre Ermittlungen fort und sucht nach Hinweisen auf die Identität des Unbekannten. Der verletzte Mann machte keine Angaben zum Tathergang oder zu seinen Verletzungen.