25.000 weniger Asylanträge in Österreich im Jahr 2024

In den ersten neun Monaten des Jahres 2024 wurden in Österreich insgesamt 18.816 Asylanträge gestellt – das sind 25.000 weniger als im selben Zeitraum des Vorjahres. Dieser Rückgang von 57 Prozent ist deutlich stärker als der europaweite Rückgang von lediglich acht Prozent. Besonders im September war der Rückgang mit 78 Prozent außergewöhnlich hoch.

Familienzusammenführung sinkt auf übliches Niveau

Ein Grund für den deutlichen Rückgang der Asylanträge liegt in der stabilisierten Familienzusammenführung. Während im Frühjahr noch viele Familienangehörige nachkamen, ist diese Zahl im Herbst auf das übliche Maß zurückgekehrt. Im März wurden noch etwa 1.300 Familienzusammenführungen registriert, im September hingegen nur noch 180.

Weniger Bedarf an Grundversorgung

Mit den sinkenden Asylzahlen nimmt auch der Bedarf an Plätzen in der Grundversorgung ab. Anfang Oktober waren 71.900 Personen in Österreich untergebracht, davon stammten 52 Prozent aus der Ukraine. Die zweitgrößte Gruppe der Asylwerber bilden Syrer, die auch in der Statistik der positiv beschiedenen Anträge dominieren. Insgesamt wurden 13.900 Anträge 2024 positiv beschieden, wobei Syrer und Iraner die höchsten Anerkennungsquoten aufweisen. (APA/red. 19. 10. 24)