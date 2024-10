NEOS drängen auf rasche Modernisierung der Murtalbahn: Stillstand bis 2040?

Die Debatte um die Zukunft der Murtalbahn: Trotz wiederholter Diskussionen über eine Modernisierung, inklusive einer möglichen Elektrifizierung oder alternativer Antriebe, bleibt die Zukunft der Strecke zwischen dem Salzburger Lungau und der Steiermark ungewiss. Seit vielen Jahren wird die Murtalbahn weiterhin mit Diesel betrieben.

Bis heute gebe es kein konkretes Konzept

Nun üben die NEOS erneut Kritik an der steirischen Verkehrspolitik. In einer aktuellen Pressemitteilung prangert der NEOS-Verkehrssprecher und Landtagsabgeordnete Robert Reif den vermeintlichen Stillstand der Landesregierung an. „Die Murtalbahn darf nicht bis 2040 am Abstellgleis der Landesregierung verharren,“ so Reif in der Aussendung. Seiner Ansicht nach habe die steirische Verkehrspolitik in den vergangenen Jahren versagt, da bis heute kein konkretes Konzept zur Zukunft der Bahnstrecke vorgelegt worden sei.

Forderung der NEOS: Modernisierung

Reif betont weiter: „Es ist absolut unverständlich, dass bis heute kein konkretes Konzept zur Modernisierung der Murtalbahn vorliegt.“ Kritik äußert Reif insbesondere an der Ankündigung, dass konkrete Planungsentscheidungen erst 2025 getroffen werden sollen.„Das ist der einzementierte Stillstand bis 2040! Es gibt weder konkrete Pläne noch eine klare Finanzierung – das ist schlichtweg inakzeptabel und zeigt die Tatenlosigkeit der Landesregierung in aller Deutlichkeit,“ erklärt Reif. Die NEOS fordern nun eine sofortige und umfassende Modernisierung der Murtalbahn, welche eine Elektrifizierung oder den Einsatz von alternativen Antrieben, wie etwa Wasserstoff, einschließen soll.