Raubüberfall: Polizei fasst Verdächtige mit Messer und Diebesgut

Veröffentlicht am 19. Oktober 2024, 16:23 / ©5min.at

In der heutigen Nacht, am 19. Oktober, gegen 0.40 Uhr, sollen drei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren im Bereich der Lassallestraße, Bezirk Wien-Leopold, von mehreren Jugendlichen bedroht, geschlagen und ausgeraubt worden sein. Danach sollen die Tatverdächtigen geflüchtet sein. Aufgrund ihres raschen Einschreitens konnten Beamte des Stadtpolizeikommandos Brigittenau und Beamte der Bereitschaftseinheit fünf der Tatverdächtigen im Nahbereich anhalten. Es handelt sich um 12- und 13-jährige serbische, syrische, afghanische und österreichische Staatsangehörige. Bei den fünf Tatverdächtigen konnte Diebesgut, dass den drei Opfern zugeordnet werden konnte, vorgefunden werden.

16-Jähriger leicht verletzt

Weiters soll es ebenso zu einer Bedrohung mit einem Messer gekommen sein. Dieses wurde ebenso bei einem der Fünf vorgefunden. Zwei der Tatverdächtigen gaben die Beteiligung an der Tat zu, die restlichen drei wollten sich nicht äußern. Die Tatverdächtigen wurden angezeigt und in weiterer Folge an ihre Obsorgeberechtigten übergeben. Bei dem Vorfall wurde der 16-Jährige leicht verletzt und durch die Berufsrettung Wien erstversorgt.