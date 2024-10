Hunderte Kinder durften am Villacher Rathausplatz „Skispringen“

In Villach startete die Langlauf- und Skisprungsaison bereits am heutigen Samstag.

Das Organisationskomitee des Damen Skisprung-Weltcups lud gemeinsam mit dem Stadtmarketing Villach, der Villacher Alpen Arena sowie den Vereinen SV Achomitz/Zahomc, ASKÖ Landskron, ASKÖ Villach, SV Villach, SG Klagenfurt und dem Landesskiverband Kärnten zum Gratis-Wintersport-Schnuppern auf den Rathausplatz.

Hunderte Kinder und Jugendliche nutzten genauso wie viele Erwachsene diese einmalige Möglichkeit, über eine spezielle Mattenschanze zu springen, die ersten Schritte auf Langlaufski auszuprobieren oder die eigene Skating-Technik auf einem rund 50 Meter langen Mattenbelag zu perfektionieren. „Das Wintersport-Schnuppern in unserer City war ein Riesenerfolg! So viele strahlende Kinderaugen waren zu sehen, die mit Begeisterung und Mut sich auf Langlaufski stellten oder die Mattenschanze bezwangen“, freute sich Villachs Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig. Ich möchte mich, so Katholnig, bei den Organisatoren, dem Stadtmarketing sowie allen mitwirkenden Vereinen ganz herzlich bedanken. Auch Sportreferent Stadtrat Harald Sobe war begeistert: „Eine ganz lässige Veranstaltung für Kinder, Jugendliche aber auch Erwachsene. Ich glaube, damit haben wir bei vielen jungen Sportlerinnen und Sportlern die Leidenschaft für den Skisport geweckt!“