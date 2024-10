„Neo Nuggets“: Pizzera & Jaus kehren auf die Leinwand zurück

Nach dem Erfolg von „Pulled Pork“ steht das erfolgreiche Duo Paul Pizzera und Otto Jaus wieder in den Startlöchern – diesmal mit der Fortsetzung Neo Nuggets. Der Film soll im Herbst 2025 in die Kinos kommen. Samsara Film bestätigt auf Facebook: „In der Mache…“

Erfolg: „Pulled Pork“ hatte knapp 110.000 Besucher

Bereits 2023 feierten Pizzera & Jaus mit „Pulled Pork“ ihr Kino-Debüt, das sowohl bei Kritikern als auch beim Publikum großen Anklang fand. Mit knapp 110.000 Besuchern war der Film ein Kassenschlager. In der ersten Geschichte von „Pulled Pork“ versucht der Detektiv Flo Kienzl (Pizzera), gemeinsam mit seinem Ex-Knacki-Ziehbruder Eddi Notsch (Jaus) den korrupten Schweinezüchter und Bürgermeisterkandidaten Benny Jagschitz zu Fall zu bringen – eine Krimikomödie.

Zweiter Teil: „Neo Nuggets“

In „Neo Nuggets“ verkörpern Pizzera und Jaus zwei ungleiche Brüder, die sich zusammen mit ihrer lange verschollen geglaubten Schwester auf die Suche nach einem Mysterium machen. Die Spur führt sie tief in die österreichische Geschichte und konfrontiert sie mit einer Neonazi-Gruppe, so laut Medienberichten. Die Dreharbeiten zu „Neo Nuggets“ werden wieder von Andreas Schmied geleitet. Laut Wolfgang Brandstetter, der die Arbeit am Drehbuch als große Freude beschreibt, erwartet uns 2025 ein echter Kinohit. Der Film wird erneut von Samsara Film produziert.