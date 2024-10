25 hochspezialisierte Einsatzkräfte und sechs Fahrzeuggespanne des Landesverbandes Kärnten nehmen an der dreitägigen Übung teil, die auch Bestandteil der EU-Zertifizierung zum FRB-Modul (Anm.: Flood Rescue Using Boat) ist.

Kärntens Wasserretter im internationalen Einsatz

Immer häufiger stehen Wasserretter in den letzten Jahren im Hochwassereinsatz und leisten ihren Beitrag zur Katastrophenbewältigung. So auch zukünftig im Ausland. Bereits im Jahr 2014 standen die Helfer aus Kärnten mit Wasserrettungskollegen aus anderen Bundesländern in Bosnien – Herzegowina bei einem großflächigen Hochwasser tagelang im Einsatz. Dabei konnte man wertvolle Erkenntnisse sammeln. Seitdem wurde der Katastrophenhilfsdienst bei der Österreichischen Wasserrettung (ÖWR) sukzessive ausgebaut und es entwickelte sich eine schlagkräftige Einheit, die u.a. auch beim Hochwasser 2018 und bei den Unwettern in Afritz / Treffen wertvolle Arbeit leisten.

Umfangreiche Ausbildung

Neben der erweiterten Grundausbildung sind diese Wasserretter:innen besonders in den Bereichen Strömungsrettung, Seiltechnik und im Umgang mit der luftunterstützten Wasserrettung – gemeinsam mit dem Bundesministerium für Inneres (BMI), Flugpolizei – geschult. Neben den ohnehin spezialisierten Ausbildungen im Wasserrettungsdienst, werden die Mitglieder des Katastrophenhilfsdienstes in zusätzlichen Schulungen auf einen mehrtätigen Auslandseinsatz vorbereitet. Mannschaft sowie Gerät sind vordefiniert und auch die Führungsstruktur ist über die ÖWR-Landesverbände hin vereinheitlicht worden, um auch internationalen Standards zu entsprechen.

EU-Zertifizierung

Derzeit befindet sich die Österreichische Wasserrettung mitten im Zertifizierungsprozess, um im Rahmen des Civil Protection Mechanism der Europäischen Union tätig werden zu können. Die EU koordiniert über das BMI die notwendigen Module, sollte ein betroffener (Mitglieds-) Staat eine Katastrophe mit den eigenen Einheiten nicht mehr allein bewältigen können. Das Modul setzt sich aus mehreren Boots- und Strömungsrettungseinheiten zusammen, die sich zudem vor Ort selbst versorgen können und eine Führungseinheit besitzt, welche dann unter der Leitung der EU mit den Behörden vor Ort kooperiert.

©ÖWR Kärnten | Mehr als 300 Personen werden an der Übung beteiligt sein, bei dem die 70 ÖWR-Einsatzkräfte zählende Einheit (im Realeinsatz sind es rund 40) beübt werden. ©ÖWR Kärnten | Immer häufiger stehen Wasserretter in den letzten Jahren im Hochwassereinsatz und leisten ihren Beitrag zur Katastrophenbewältigung.

Großübung in Tirol

Einer der letzten Schritte zur endgültigen Zertifizierung ist eine großangelegte Übung am bevorstehenden Wochenende im Tiroler Unterland, bei dem es drei Tage lang verschiedenste Szenarien abzuarbeiten gilt. Mehr als 300 Personen werden an der Übung beteiligt sein, bei dem die 70 ÖWR-Einsatzkräfte zählende Einheit (im Realeinsatz sind es rund 40) beübt werden. Neben der Evakuierung von Personen mit Booten, werden die Wasserretter auch Rettungen mit Hubschraubern durchführen. Sie kommen aus Salzburg, Vorarlberg, Tirol und Kärnten, wobei Kärnten nicht nur das größte Kontingent stellt (rund ein Drittel), sondern auch das Führungsmodul. Ziel ist es möglichst viel Know-how zu erwerben, um gut für mögliche Katastrophenhilfseinsätze gerüstet zu sein und auch im eigenen Bundesland im Notfall noch schlagkräftiger zu werden.