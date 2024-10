Bluttat in Zistersdorf: Toter Tatverdächtiger war vorbestraft

Am vergangenen Freitagnachmittag, den 18. Oktober, ereignete sich in Zistersdorf, Bezirk Gänserndorf, in Niederösterreich, eine tragische Bluttat: Eine 65-jährige Frau wurde gegen 16:30 Uhr in einem Weingarten mit Stichverletzungen aufgefunden. Der Verdächtige wurde in der Nähe des Tatorts gesehen und bei seiner Flucht beobachtet, wie Polizeisprecher Baumschlager mitteilte. In der heutigen Pressekonferenz, am 19. Oktober, wurde bestätigt, dass der 59-jährige Slowake keine Beziehung zum Opfer gehabt haben soll. Die beiden waren lediglich Bekannte.

Täter war vorbestraft

Stundenlang barrikadierte sich der Tatverdächtige in einem stollenartigen Keller in der Zistersdorfer Kastralgemeinde in Gösting. In den frühen Morgenstunden, nach einem ersten Einschreiteversuch der Polizei, zündete der 59-jährige Slowake einen Sprengsatz, wobei ein Cobra-Beamter schwer verletzt wurde. Gegen Mittags wurde der Tatverdächtige mittels eines sogenannten „Call-Outs“ mehrfach über einen Lautsprecher zur Aufgabe aufgefordert. Als die Polizei keine Reaktion erhielt, wurde technisches Equipment in den Kellerbereich eingeführt, wobei menschliche Überreste entdeckt wurden, so die Aussage in der Pressekonferenz in St. Pölten. Von den internationalen Vorstrafen des Verdächtigen, darunter unerlaubter Besitz von nuklearen Sprengstoffen, Waffen und Sprengmitteln, hätte man vor den Mordermittlungen noch keine Kenntnis gehabt, erklärte der Landespolizeidirektor Niederösterreichs in der heutigen APA-Pressekonferenz.

Über 220 Personen waren im Einsatz

Um den stollenartigen Keller wurde ein Sperrkreis von etwa zehn Kilometern eingerichtet, wobei zehn Objekte evakuiert werden mussten. Die Evakuierungen werden noch länger andauern, erklärte die Polizei in der Pressekonferenz, da weitere Untersuchungen durchgeführt werden müssen. Bei der ersten Durchsuchung wurde eine Sprengfalle übersehen, weshalb eine erneute Überprüfung wichtig sei. Ein Historiker war an der Untersuchung des Stollens beteiligt und lieferte den Polizeikräften wertvolle Informationen über das Gebäude. Rund 220 Einsatzkräfte waren seit gestern im Einsatz.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.10.2024 um 17:24 Uhr aktualisiert