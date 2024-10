Auf Heimweg attackiert: 19-Jähriger mit spitzem Objekt verletzt

Ein 19-Jähriger soll gestern Abend, am 18. Oktober, gegen 22.45 Uhr, auf seinem Heimweg in Wien-Meidling von drei unbekannten Männern angesprochen und in weiterer Folge mit einem spitzen Gegenstand verletzt worden sein. Der 19-Jährige flüchtete vor den drei Unbekannten und wendete sich an mehrere Personen, die gerade vor einem Lokal auf der Straße standen. Die Lokalgäste leisteten erste Hilfe und verständigten die Rettung und die Polizei. Der 19-Jährige wurde durch die Berufsrettung Wien notfallmedizinisch erstversorgt und verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Es besteht keine Lebensgefahr. Eine Bestreifung im Nahbereich nach den Tatverdächtigen und einer Tatwaffe verlief negativ. Die Ermittlungen sind im Gange.