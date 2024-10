TSV Hartberg trifft auf Rapid Wien: Schmid-Elf will Serie fortsetzen

Die Schmid-Elf will ihre Erfolgsserie in Hütteldorf fortsetzen und ist bereit für das Duell gegen den Rekordmeister SK Rapid Wien.

Am Sonntag, den 20. Oktober 2024, spielt der TSV Egger Glas Hartberg im Allianz Stadion in Wien-Hütteldorf, gegen den Rekordmeister SK Rapid Wien. Der Anpfiff erfolgt um 17 Uhr, geleitet wird die Partie vom niederösterreichischen Schiedsrichter Markus Hameter.

„Wir haben genug Selbstvertrauen getankt“

Für die Blau-Weißen aus Hartberg steht nach der Länderspielpause ein spannender Pflichtspielblock an. Die Schmid-Elf konnte zuletzt mit drei Siegen in Folge überzeugen und ist in den letzten sieben Pflichtspielen ungeschlagen. In Wien wartet jedoch mit Rapid Wien, das aktuell den zweiten Tabellenplatz hält, eine konstante und spielstarke Mannschaft. Cheftrainer Manfred Schmid sieht das Team gut gerüstet: „Wenn man dreimal in Folge gewinnt, dann möchte man das auch ein viertes Mal schaffen. Wir haben genug Selbstvertrauen getankt und wissen, dass wir auch auswärts gegen Rapid ein richtig gutes Spiel machen können.“

Große Hoffnung: Bilanz der letzten neun Spiele

Ein Blick in die Statistik könnte jedoch Hoffnung geben: In den letzten neun Spielen in Hütteldorf blieb Hartberg siebenmal ungeschlagen, darunter fünf Siege. Justin Omoregie fällt nach seiner beim U-21-Team erlittenen Oberschenkel-Verletzung aus. Die Unterstützung der Fans wird ebenfalls nicht fehlen: Zwei Fanbusse werden aus Hartberg nach Wien fahren.