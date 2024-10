Passant alarmiert Polizei: Einbruchdiebe in Wien geschnappt

Ein aufmerksamer Passant bemerkte gestern Mittag, am 18. Oktober, gegen 11 Uhr, vier Personen, zwei Frauen und zwei Männer, wie diese einige Mehrparteienhäuser in Leopoldsstadt betreten und ein verdächtiges Verhalten an den Tag gelegt haben sollen. Die Vier kamen nach einiger Zeit aus einem der Häuser mit vollen Einkaufstaschen wieder heraus und gingen Richtung Volkertmarkt. Bis dahin verfolgte sie der Passant und wartete auf das Eintreffen der Beamten. Im Zuge der Sachverhaltsklärung und der Personsdurchsuchungen konnten einige Wertgegenstände bei den vier Personen vorgefunden werden.

Drei Kellerabteile wurden aufgebrochen

In der Zwischenzeit hielten weitere Beamte des Stadtpolizeikommandos Leopoldstadt Nachschau in den Mehrparteienhäusern, in denen sich die Vier laut dem Passanten aufgehalten haben sollen. In einem der Häuser konnten drei aufgebrochene Kellerabteile vorgefunden werden. In weiterer Folge wurden der 23-Jährige, der 28-Jährige, die 24-Jährige und die 28-Jährige, alle slowakische Staatangehörige, wegen des Verdachts des Einbruchsdiebstahls vorläufig festgenommen. Die Tatverdächtigen wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht.