In Graz: Anwohnerparkplätze bald auch für Handwerker und Dienstleister?

Die SPÖ Graz brachte im Oktober-Gemeinderat mehrere Initiativen ein, die auf wichtige Themen der Stadtentwicklung abzielen. Unter anderem wurde die zeitlich begrenzte Öffnung des Anwohnerparkens für Dienstleister und Handwerker gefordert. Arsim Gjergji, SPÖ-Wirtschaftssprecher, betonte, dass diese Berufsgruppen oft lange nach Parkplätzen suchen müssten, was sowohl für die Handwerker als auch die Kunden problematisch sei. Daher schlug er vor, Anwohnerparkplätze von Montag bis Freitag zwischen 8 und 16 Uhr für Dienstleister zugänglich zu machen. „Das wäre eine enorme Erleichterung für lokale Betriebe“, so Gjergji.

Sicherheit in Tempo-30-Zonen

Ein weiteres Thema war die Sicherheit in Tempo-30-Zonen. Manuel Lenartitsch, SPÖ-Verkehrssprecher, möchte durch konkrete Maßnahmen die Verkehrssicherheit erhöhen. Zwar wurden bereits zahlreiche Anträge gestellt, um etwa durch Haifischzähne oder zusätzliche Beschilderungen kritische Stellen zu entschärfen, doch diese wurden bisher abgelehnt. Lenartitsch will nun per Anfrage in Erfahrung bringen, welche Alternativmaßnahmen die Verantwortlichen vorsehen würden, um die von den Anwohnern wahrgenommenen Gefahrenstellen zu sichern.

Forderung nach Ehrung

Im Rahmen des Gemeinderats plädierte die SPÖ auch für eine würdige Ehrung der kürzlich verstorbenen Helga Konrad, ehemalige Stadträtin und Frauenministerin. Anna Robosch, SPÖ-Frauensprecherin, erinnerte an Konrads Engagement für Frauenrechte und forderte eine Ehrung, etwa durch die Benennung einer Straße oder eines Platzes nach ihr.