Flammeninferno: LKW-Brand führte zu massiven Verkehrsstörungen

In den frühen Morgenstunden des 19. Oktober, gegen 2.20 Uhr, kam es auf der A-12, Inntalautobahn, Richtungsfahrbahn Osten/Kufstein, im Gemeindegebiet von Kundl, Tirol, zu einem Brand eines mit 35 Paletten Papierrollen, circa 23 Tonnen schwer, beladenen türkischen Sattelkraftfahrzeuges. Der 45-jährige türkische LKW-Fahrer bemerkte eine Rauchentwicklung am hinteren linken Rad des Sattelanhängers, worauf er am Pannenstreifen anhielt und versuchte, mit zwei Feuerlöschern das Feuer zu löschen. Da ihm dies nicht gelang, und das Feuer vom Reifen auf die Ladefläche und die Ladung übergriff, sattelte der LKW-Lenker den Sattelanhänger ab, und brachte das Sattelzugfahrzeug in Sicherheit.

Autos wurden umgeleitet

Während des folgenden Löscheinsatzes musste die A-12 um 2.35 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt werden, was zu weitreichenden Verkehrseinschränkungen und damit einhergehende Rückstaus führte. Da die Dauer der Lösch- und Aufräumarbeiten vorerst nicht absehbar war, wurden Autos in Kramsach von der Autobahn abgeleitet. LKWs mussten die Dauer der Sperre abwarten und wurden, wenn es die Löscharbeit zuließ, mehrmals kurzzeitig vorbeigeleitet. Gegen 7 Uhr konnte zunächst die Überholspur wieder permanent für den Verkehr freigegeben und somit die Ausleitung der Autos in Kramsach eingestellt werden.

Fahrstreifen wurden wieder freigegeben

Nach Beendigung der Aufräumarbeiten gegen 8.55 Uhr wurde auch der zweite Fahrstreifen freigegeben, sodass der Verkehr wieder auf beiden Fahrstreifen fließen und der Stau sich auflösen konnte. Personen wurden durch das Brandereignis nicht verletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht angegeben werden. Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Kramsach, Brixlegg und Kundl mit insgesamt 10 Fahrzeugen und circa 70 Einsatzkräften sowie vier Polizeistreifen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.10.2024 um 18:44 Uhr aktualisiert