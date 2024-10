Grazer Hundewiesen: Petition stößt auf Widerstand im Gemeinderat

Tierschutzstadträtin Claudia Schönbacher übergibt die Petition zur Verbesserung der Grazer Hundewiesen an Vizebürgermeisterin Judith Schwentner.

Tierschutzstadträtin Claudia Schönbacher übergibt die Petition zur Verbesserung der Grazer Hundewiesen an Vizebürgermeisterin Judith Schwentner.

Veröffentlicht am 19. Oktober 2024, 18:34 / ©Canva

In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurden die Forderungen der Korruptionsfreien Bürgerliste (KFG) zur Verbesserung der Grazer Hundewiesen nur teilweise von der linken Stadtkoalition angenommen. Tierschutzstadträtin Claudia Schönbacher und Gemeinderätin Astrid Schleicher hatten im Rahmen einer Petition über 1.200 Unterschriften gesammelt, um sowohl neue Hundewiesen zu schaffen als auch bestehende Flächen zu modernisieren. Der Antrag umfasste fünf zentrale Punkte, doch die Koalition stimmte lediglich den ersten beiden zu.

Fehlende Hundewiesen in mehreren Bezirken

Aktuell gibt es 17 Hundewiesen im Grazer Stadtgebiet, jedoch keine in den Stadtbezirken Innere Stadt, St. Leonhard, Ries, Mariatrost und Andritz. Hundebesitzer fordern nicht nur zusätzliche Flächen, sondern auch eine Trennung zwischen großen und kleinen Hunden sowie Schleusen an den Eingängen, um reibungslose Übergänge zu ermöglichen. Besonders im Sommer fehlt es zudem an Abkühlungsmöglichkeiten für die Tiere.

Die von der KFG eingereichte Petition beinhaltet folgende Punkte: Errichtung mindestens einer Hundewiese pro Bezirk Sanierung und Modernisierung der bestehenden Hundewiesen Ausbau der Hundewiesen, z. B. mit Schleusen und Agilitygeräten Schaffung von vier Hundebadezonen im Norden, Osten, Süden und Westen Einführung temporärer Hundefreilaufzonen

Kritik an fehlendem Engagement der Stadtkoalition

Tierschutzstadträtin Schönbacher zeigte sich enttäuscht über die teilweise Ablehnung der Forderungen: „Es ist unerlässlich, dass sowohl neue Auslaufmöglichkeiten geschaffen als auch bestehende Wiesen saniert werden. Doch die Stadtkoalition zeigt seit Amtsantritt kein Interesse an Verbesserungen.“ Die Petition solle den Druck auf die Verantwortlichen erhöhen und die Anliegen der Hundebesitzer verstärkt in den Fokus rücken. Gemeinderätin Astrid Schleicher betonte, dass die Bedürfnisse von Hundebesitzern, aber auch von Nicht-Hundebesitzern gleichermaßen berücksichtigt werden müssen.