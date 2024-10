Unfall bei Waldarbeit: Mann wird von fallendem Baum getroffen

Ein 66-Jähriger aus dem Bezirk Rohrbach, in Oberösterreich, war heute Nachmittag, am 19. Oktober, gegen 14.30 Uhr in seinem Waldstück mit dem Fällen einer circa 15 Meter hohen Birke beschäftigt. Dabei brach plötzlich die morsche Birke im oberen Drittel ab und fiel auf den Mann. Wie schwer sich der Mann bei dem Unfall verletzte, ist bisher unbekannt. Er wurde vom Rettungshubschrauber „Europa 3“ in ein Krankenhaus nach Linz geflogen.