Kärntner Lottogewinner muss vier Wochen um seine Millionen „bangen“

In Österreich gab es den dritthöchsten Gewinn bei Lotto 6 aus 45. Und ein Unterkärntner tippte die richtigen sechs Zahlen. Noch soll der- oder diejenige sich noch nicht gemeldet haben. Zudem muss der Neo-Millionär auch insgesamt vier Wochen auf das Geld warten.

Glückspilz kommt aus Unterkärnten

So wie es aussieht, soll sich der Gewinner bisher nicht gemeldet haben. Was bisher bekannt ist, ist das der Schein in Unterkärnten abgegeben wurde. Derjenige gab acht Quicktipps ab und der Tipp, der ihm die 10,9 Millionen Euro brachte, war die Nummer sechs. Im September räumte dafür ein Steirer stolze 11 Millionen ab.

Kärntner muss vier Wochen auf das Geld warten

Eine Hürde muss der Neo-Millionär allerdings auch noch bewältigen. Denn bei einem so hohen Gewinn gibt es eine Reklamationsfrist. Diese dauert vier Wochen. Innerhalb dieser können noch Beschwerden eingereicht werden. Sollte alles passen, bekommt der Kärntner dann die Millionen, die steuerfrei sind, auf sein Konto überwiesen.