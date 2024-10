Grazer Derby: Sturm Graz siegt mit 5:2 gegen den GAK

In einem packenden Duell konnte sich Sturm Graz in der Merkur Arena mit 5:2 gegen den GAK durchsetzen. Vor den Fans brachte Gazibegović Sturm Graz bereits in der 34. Minute mit 1:0 in Führung. Wenige Minuten später, in der 40. Minute, erhöhte Kiteishvili auf 2:0.

Nach der Halbzeit: GAK holte auf

Nach der Halbzeitpause schien das Spiel entschieden, als Biereth in der 50. Minute auf 3:0 stellte. Doch der GAK zeigte Kampfgeist: In der 54. Minute schoss Maderner ein Tor: 3:1. Nur zwei Minuten später traf Rosenberger zum 3:2. Sturm Graz ließ sich davon jedoch nicht aus der Ruhe bringen. In der 64. Minute war es wieder Biereth, der mit seinem zweiten Tor des Abends das 4:2 erzielte. Den Schlusspunkt setzte dann Kiteishvili in der 79. Minute mit seinem zweiten Tor des Spiels, womit der Endstand von 5:2 feststand.

