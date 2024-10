Anonymer Anrufer gab Adresse durch: Dann folgten zwei Festnahmen

Am 19. Oktober 2024 um 11.42 wurde von einem unbekannten Anrufer via Notruf eine Adresse bekannt gegeben, anschließend legte dieser auf. Als die Polizei die Örtlichkeit – ein Mehrparteienhaus in Klagenfurt/WS – erreichte, versteckte sich ein amtsbekannter 23-jähriger Slowene im dortigen Stiegenhaus. Gegen diesen besteht ein Aufenthaltsverbot in Österreich, weshalb er festgenommen wurde.

Schwester wurde ebenfalls festgenommen

Im Zuge der Amtshandlung mischte sich immer mehr die 18-jährige Schwester des Festgenommenen ein. Die Slowenin ist in einer Wohnung im dortigen Mehrparteienhauses wohnhaft. Sie wurde immer aggressiver und stellte ihr Verhalten trotz mehrfacher Aufforderung nicht ein, weshalb sie ebenfalls festgenommen werden musste. Nach Vorführung zum Amtsarzt wurde die 18-Jährige in das PAZ (Polizeianhaltezentrum) Klagenfurt eingeliefert. Sie wird nach Abschluss der Ermittlungen angezeigt. Ihr 23-jähriger Bruder wird dem Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl vorgeführt, das über weitere Maßnahmen entscheidet.