Mann lief schreiend auf Straße herum und verhielt sich dann aggressiv

Am 19. Oktober 2024 um 13.22 Uhr wurde die Polizei verständigt, da am Kinoplatz in Klagenfurt ein Mann wild schreiend auf der Straße herumlaufen soll. Bei Eintreffen der Streife verhielt sich der amtsbekannte 25-jährige in Klagenfurt lebende Somalier derart aggressiv gegenüber den Beamten, und stellte sein Verhalten trotz Aufforderung nicht ein, sodass dieser festgenommen werden musste.

Stark alkoholisiert

Ein Alkotest ergab eine starke Alkoholisierung. Nach Vorführung zum Amtsarzt wurde der 25-Jährige in das PAZ (Polizeianhaltezentrum) Klagenfurt eingeliefert. Er wird, sobald er einvernahmefähig ist, zum Sachverhalt befragt und anschließend angezeigt.