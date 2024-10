Frau und Töchter bei Unfall verletzt: Auto gegen Leitschiene gedrückt

Veröffentlicht am 19. Oktober 2024, 19:22 / ©5 Minuten

Eine 45-jährige Frau aus dem Bezirk Klagenfurt Land lenkte ihr Auto am 19. Oktober 2024 um 16.30 Uhr auf der L116 von Althofen kommend in Richtung Grafenstein. Mit ihr im Fahrzeug befanden sich ihre beiden 15-jährigen Töchter. Zur gleichen Zeit kam ihr ein 62-jähriger Mann aus dem Bezirk Völkermarkt mit seinem Pkw entgegen. In einer Rechtskurve geriet dieser über die Fahrbahnmitte und kollidierte mit dem entgegenkommenden Pkw der Frau, worauf dieser gegen die Leitschiene gedrückt wurde und wenige Meter später zum Stillstand kam.

An beiden Autos erheblicher Sachschaden

Die 45-Jährige und ihre beiden Töchter wurden leicht verletzt und mit der Rettung ins UKH Klagenfurt verbracht. Der Mann blieb unverletzt. Alkovortests verliefen negativ. An beiden Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Im Einsatz stand die FF Grafenstein zum Binden von ausgelaufenen Öl und zum Reinigen der Fahrbahn. Der Verkehr auf der L116 wurde im Bereich während der Unfallaufnahme und den Aufräumarbeiten wechselseitig angehalten.