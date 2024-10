Pendler in Österreich: Deswegen benützen so viele ihr Auto

Mehr und mehr Österreicher pendeln, wie die aktuelle AutoScout24-Trendstudie unter 500 Befragten zeigt. Waren es 2023 noch 53 Prozent, sind es heute 59 Prozent, die mit dem Auto zur Arbeit oder zur Ausbildungsstätte fahren. Auch in Wien, wo unterdurchschnittlich viele Pendler wohnen, zeigt sich gegenüber dem Vorjahr ein signifikanter Anstieg: Ein Drittel der Wiener pendelt heutzutage, 2023 waren es nur 24 Prozent.

Immer mehr jüngere Personen pendeln

Im Vergleich zu 2023 wird deutlich, dass insbesondere jüngere Personen vermehrt pendeln. So geben in der Altersgruppe der 18- bis 29-Jährigen mittlerweile 74 Prozent an, mit dem Auto zum Job oder zur Ausbildung zu fahren (im Vergleich: 50 Prozent in 2023). In der Altersgruppe der 30- bis 49-Jährigen sind es 71 Prozent (vs. 65 Prozent in 2023). Wer eher oder überhaupt nicht an den öffentlichen Verkehr angebunden ist, pendelt überdurchschnittlich häufig – auch häufiger als noch 2023. Damals waren es 66 Prozent, ganze sechs Prozent weniger als heute. Doch gestiegen ist der Anteil der Pendler auch unter denen, die sich weder gut noch schlecht angebunden fühlen (von 63 Prozent im Jahr 2023 auf 69) sowie unter denen, die sich sehr gut oder gut angebunden fühlen (50 Prozent 2024 vs. 43 Prozent 2023).

Oberösterreich und Salzburg sind die Pendlerhochburgen

Ein Blick auf die Bundesländer zeigt, dass Salzburger und Oberösterreicher den höchsten Pendleranteil haben. Hier nutzen 68 Prozent das Auto für die Fahrt zur Arbeit oder Ausbildung. Unter den Steirern und Kärntnern sind es nicht viel weniger (66 Prozent). In Niederösterreich und im Burgenland bestreiten 62 Prozent den Arbeitsweg mit dem eigenen Fahrzeug. Deutlich weniger gependelt wird in den westlichsten Bundesländern. In Vorarlberg und Tirol sind es 56 Prozent. Den geringsten Anteil an Pendler weist Wien auf (32 Prozent). Die Anzahl ist im Vergleich zum Vorjahr allerdings stark gewachsen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.10.2024 um 19:31 Uhr aktualisiert