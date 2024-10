Umweltengagement in den Alpen: Auszeichnungen für nachhaltige Hütten

Das Ziel des Österreichischen Alpenvereins ist ehrgeizig: Im Rahmen seiner Klimastrategie sollen bis 2033 mindestens 50 Prozent seiner bewirtschafteten Alpenvereinshütten im Betrieb weitgehend emissionsneutral sein und somit die strengen Kriterien des „Umweltgütesiegels der Alpenvereine“ erfüllen. Vorgabe dieses Siegels ist es, den Klima-Fußabdruck der Hütten so klein wie möglich zu halten. Anlässlich seiner Jahreshauptversammlung mit rund 500 Funktionären in Steyr verlieh der Österreichische Alpenverein das renommierte „Umweltgütesiegel“ an die Sonnschien-Hütte (Stmk), die Tilisuna-Hütte (Vgb) und das Jugend- und Seminarhaus Obernberg (T).

Mindestens 50 Prozent sollen bis 2033 emissionsneutral sein

Insgesamt 225 Hütten werden vom Österreichischen Alpenverein betrieben. Unter allen Alpenvereinshütten werden seit über 25 Jahren jene prämiert, die sich im Sinne der Umwelt besonders auszeichnen und die strengen, sich stets weiterentwickelten Kriterien des Umweltgütesiegels der Alpenvereine in Österreich, Deutschland und Südtirol erfüllen. Nun setzt sich der Österreichische Alpenverein im Rahmen seiner Klimastrategie ein ehrgeiziges Ziel. Bis 2033 soll mindestens die Hälfte seiner bewirtschafteten Alpenvereinshütten die Kriterien des Umweltgütesiegel erfüllen und im Betrieb weitgehend emissionsneutral sein. Im Österreichischen Alpenverein sind aktuell 67 Hütten Träger des Siegels, mindestens 46 Hütten sollen also bis 2033 folgen.

Klimaschutzkonzepte und Nachhaltigkeitsstrategien

Grundvoraussetzungen für die Auszeichnung sind ein nachhaltiges, energieeffizientes und klimafreundliches Betreiben und Bewirtschaften der Hütte. Außerdem müssen sich die Hüttenwirtsleute mit den Leitbildern, Klimaschutzkonzepten und Nachhaltigkeitsstrategien der Alpenvereine identifizieren. Bei Neuinvestitionen haben sich die verantwortlichen hüttenbesitzenden Alpenvereinssektionen nicht nur am aktuellen Stand der Technik zu orientieren, sondern zusätzlich an nachhaltigen Betriebsformen sowie ressourcenschonenden Maßnahmen, um die negativen Umweltauswirkungen bestmöglich zu reduzieren.

Förderung für Hütten mit Umweltgütesiegel

Auch Gäste und Hüttenbesucher sollen mit diesem Siegel auf das ökologische Engagement der Alpenvereine und ihren Einsatz für den Umweltschutz aufmerksam gemacht werden. Um die Alpenvereinssektionen und ihre Hüttenpächter zu unterstützen, ihre Hütten klimafreundlich zu führen, bietet der Österreichische Alpenverein seit 2024 eine eigene Förderung für Alpenvereinshütten mit Umweltgütesiegel an.

Steirische, Vorarlberger- und Tiroler Hütten wurden ausgezeichnet

Die Bekanntgabe und Verleihung des renommierten Umweltgütesiegels war einmal mehr einer der Höhepunkte der diesjährigen Jahreshauptversammlung des Österreichischen Alpenvereins in Steyr. Über die begehrte Auszeichnung freuten sich unter anderem die Verantwortlichen der Wiener Alpenvereinssektion Austria. Ihre Sonnschien-Hütte in der Hochschwabgruppe (Stmk) wurde mit dem Umweltgütesiegel geadelt. Die umfassend energetisch und thermisch sanierte Sonnschien-Hütte verfügt als erste Alpenvereinshütte im österreichischen Alpenraum über eine Wasserstoffanlage.

Klimafreundliche Ernährung und regionale Lieferanten

Weiters wurde die Tilisuna-Hütte im Rätikon des Alpenverein Vorarlberg im Rahmen der Jahreshauptversammlung mit dem Umweltgütesiegel ausgezeichnet. Die Wirtsleute legen großen Wert auf regionale Lieferanten, klimafreundliche Ernährung und bieten vegetarische und vegane Gerichte an. Auch das Jugend- und Seminarhaus Obernberg in den Stubaier Alpen (T) vom Alpenverein Innsbruck erfüllt die strengen Nachhaltigkeitskriterien des Umweltgütesiegels und darf dieses ab sofort tragen. Seit der Sanierung 2021 erstrahlt das Haus in einem neuen Erscheinungsbild und wurde dafür auch mit dem Tiroler Sanierungspreis 2024 in der Kategorie „Gewerbeobjekte“ ausgezeichnet.