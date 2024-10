10-Jährige fährt mit Quad: Stürzt in Bach und droht zu ertrinken

Eine 10-jährige Schülerin lenkte am 19. Oktober 2024 gegen 16.30 Uhr ein nicht zum Verkehr zugelassenes Quad ohne Aufsicht auf einer Gemeindestraße in Wolfsberg, selbe Gemeinde und Bezirk. Am Rücksitz saß ihre 9-jährige Cousine, die mit ihrer Familie zu Besuch war. Das Mädchen fuhr einige Zeit mit dem Quad auf der dortigen Gemeindestraße. Plötzlich verlor die 10-Jährige aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle und stürzte samt dem Quad und der Mitfahrerin über eine drei bis vier Meter hohe Böschung hinunter in einen Bach.

Das Mädchen drohte zu ertrinken

Um 16:40 Uhr fuhr zufällig ein 71-jähriger Mann mit seinem Pkw die Gemeindestraße entlang. Sein 56-jähriger Beifahrer sah das Quad im Bach und sie hielten sofort an. Die 9-Jährige kletterte gerade die Böschung hoch und stand unter starkem Schock. Die 10-Jährige lag mit dem Kopf nach unten im Bach und drohte zu ertrinken.

Mann zog Mädchen aus dem Wasser

Der 56-Jährige zog das Mädchen sofort aus dem Wasser und mithilfe des 71-Jährigen über die Böschung auf die Straße. Das Mädchen war bei Bewusstsein und klagte über Schmerzen. Als die beiden Männer die Rettung verständigten, kamen auch die Eltern der beiden Mädchen vom naheliegenden Wohnhaus zur Unfallstelle. Die 9-Jährige wurde von ihren Eltern mit dem Privat-Pkw ins LKH Wolfsberg Unfallabteilung gebracht. Die 10-Jährige wurde auf der Unfallstelle medizinisch erstversorgt und anschließend mit dem Rettungshubschrauber C11 ins LKH Klagenfurt geflogen. Beide Mädchen erlitten Verletzungen unbestimmten Grades.