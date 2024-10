Schulterverletzung nach Sturz: Mopedfahrer übersah abbremsendes Auto

Heute Nachmittag, am 19. Oktober, gegen 14.30 Uhr, fuhr ein 15-jähriger Österreicher in Landeck, in Tirol, entlang der Burgfeldstraße (B-171) mit seinem Moped hinter einem Auto nach in Richtung Burschlweg. Als der vorausfahrende Autofahrer im Kreuzungsbereich Burgfeldstraße (B-171)/Burschlweg vor einem Schutzweg angehalten hatte um einen Fußgänger das Überqueren der Fahrbahn zu ermöglichen, bemerkte dies der Mopedfahrer seinen Angaben zufolge zu spät und musste eine Notbremsung einleiten. Im Zuge dessen kam der Mopedfahrer zu Sturz und verletzte sich im Bereich der linken Schulter (Schlüsselbein) unbestimmten Grades. Zur medizinischen Abklärung wurde der 15-Jährige nach der Erstversorgung am Unfallort mit der Rettung in das Krankenhaus Zams eingeliefert.