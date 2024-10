Kollision: Autofahrer Ã¼bersieht Motorradfahrer beim RÃ¼ckwÃ¤rtsfahren

Am 19. Oktober, gegen 16.40 Uhr beabsichtigte ein 38-jähriger tschechischer Autofahrer in der Neuhauserstraße in Innsbruck/Wilten, in Tirol, zum rechten Parkstreifen zufahren, um das Auto an einen Kollegen zu übergeben. Nachdem am Parkstreifen vor der Kreuzung mit der Egger-Lienz-Straße kein freier Platz vorhanden war, setzte der 38-Jährige mit seinem Fahrzeug zurück. Im Zuge dessen übersah der Autofahrer einen nachgefahrenen und hinter dem Auto angehalten 44-jährigen rumänischen Motorradfahrer und stieß diesen mit seinem Motorrad zu Boden. Nachdem das Zurückfahren für den Motorradfahrer unerwartet kam, konnte auch dieser nicht mehr rechtzeigt reagieren und ausweichen. Durch den Unfall wurde der Motorradlenker im Bereich der Hüfte unbestimmten Grades verletzt. An beiden Unfallfahrzeugen entstand Sachschaden.