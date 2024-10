Absturz auf Kletterwand: Griff brach weg, Kletterer verletzt

Heute Nachmittag, am 19. Oktober, gegen 15.40 Uhr befanden sich zwei deutsche Kletterer im Alter von 28 und 30 Jahren in der Martinswand, Gemeindegebiet Zirl, in Tirol, als 2er-Seilschaft in der Kletterroute „Ostriss“ (Schwierigkeitsgrad UIAA-6). Als in der fünften Seillänge dem 30-Jährigen im Vorstieg seinen Angaben zufolge plötzlich ein Griff ausbrach, stürzte dieser in das Seil und konnte von seinem Kletterpartner gesichert werden. Aufgrund der durch den Sturz erlittenen Verletzungen (Verdacht auf Gehirnerschütterung – diverse Blutungen und Abschürfungen) konnte der Mann nicht mehr weiterklettern und musste vom Kletterpartner wieder zum Standplatz abgeseilt werden. In weiterer Folge setzten die Kletterer einen Notruf ab und der Verletzte wurde von der Besatzung des Notarzthubschraubers per Tau geborgen. Der unverletzte Kletterer konnte sich selbständig abseilen und abklettern. Zur genauen Erhebung der Absturzursache sind weitere Ermittlungen erforderlich.