Nebel und Sonnenschein: Bis zu 21 Grad am Sonntag

Hoher Luftdruck ist am Sonntag im Ostalpenraum wetterbestimmend. Nördlich des Alpenhauptkamms sowie im Norden und Osten überwiegt oft schon von der Früh weg der Sonnenschein, im Donautal und im Waldviertel sollen sich die Nebelfelder bis Mittag lichten. Im Süden halten sich bis Mittag oft tiefe Wolken und Hochnebel, am Nachmittag, so prognostiziert GeoSphere Austria, setzt sich aber auch dort mehr und mehr die Sonne durch. Der Wind weht meist nur schwach, im Wiener Becken und am Alpenostrand aber mäßig bis lebhaft aus Ost bis Süd. Die Frühtemperaturen liegt bei kühlen ein bis zehn Grad, die Tageshöchsttemperaturen sollen mit 13 bis 21 Grad erreicht werden.

Vorschau der nächsten Tage Vereinzelt gibt es in am Montag inneralpinen Tälern, im Donauraum und in Beckenlagen des Südens etwas Nebel. Der Nebel sollte sich aber im Vormittagsverlauf auflösen und allgemein setzt sich sehr sonniges Wetter durch. Die Frühtemperaturen liegen zwischen drei und elf Grad, die Tageshöchsttemperaturen sind mit zwölf bis 22 Grad erreicht. In den Niederungen im Norden, Osten und Süden sowie teilweise inneralpin startet der Dienstag mit Nebel und Hochnebel. Überall sonst ist es meist sonnig. Die Frühtemperaturen liegen bei kühlen zwei bis zehn Grad, die Tageshöchsttemperaturen je nach Sonne sollen zwischen elf und 20 Grad liegen.