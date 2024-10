Mit 1.98 Promille: Alko-Mopedfahrer stürzt auf Randstein

Veröffentlicht am 19. Oktober 2024, 21:10 / ©RK/ Trummer

Am späten Vormittag des 19. Oktober fuhr ein 17-jähriger deutscher Mopedlenker im Ortsgebiet von Abtenau, in Salzburg, ohne Fremdeinwirkung gegen den Randstein und kam dabei zu Sturz. Hinzukommende Autofahrer leisteten Erste Hilfe und verständigten die Einsatzkräfte. Im Zuge der Unfallaufnahme durch die Polizei ergab ein durchgeführter Alkomattest einen positiven Wert von 1,98 Promille. Eine Führerscheinabnahme konnte nicht erfolgen, da der Lenker den Führerschein nicht mitführte. Der Mopedlenker wurde mit der Rettung mit Verletzungen unbestimmten Grades in das UKH-Salzburg gebracht. Anzeige wird erstattet.