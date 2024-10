Temopsünder auf der A10 gefasst: Elf Raser werden angezeigt

Veröffentlicht am 19. Oktober 2024, 21:12 / ©LPD Kärnten

Am heutigen Samstag, den 19. Oktober, führte nachmittags die Landesverkehrsabteilung im Gemeindegebiet von St. Michael, in Salzburg, Geschwindigkeitskontrollen auf der Autobahn A10 durch. Dabei wurden insgesamt elf Fahrzeuge mit zu hoher Geschwindigkeit gemessen. Zwei Fahrzeuglenker, eine 20-jährige Deutsche und ein 36-jähriger Deutscher, wurden mit 152 km/ h und 151 km/h bei erlaubten 100 km/h gemessen. Der Führerschein wurde beiden an Ort und Stelle abgenommen. Ein durchgeführter Alkovortest verlief bei beiden negativ mit 0,00 mg/l. Alle elf Fahrzeuglenker werden angezeigt.