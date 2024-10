Hollywood-Stars in Kärnten? Hier könntest du Pierce Brosnan treffen

Derzeit wird der Film Cliffhanger 2 in Österreich gedreht. Genauer gesagt in Osttirol und Kärnten. Also Augen auf, möglicherweise könntet ihr dem ein oder anderen Hollywood-Star über den Weg laufen.

Pierce Brosnan in Lienz gesichtet

Mit einer hochkarätigen Besetzung wir der Actionfilm gedreht. Lily James, Pierce Brosnan, Russel Crow und Sylvester Stalone sollen in dem Film mitwirken. Einen dieser Stars konnte man schon sehen. Denn Ex-James-Bond Pierce Brosnan war in Lienz und sah sich auf dem Schloss Bruck die Albin Egger-Ausstellung an.

Hier könntest du die Stars in Kärnten sehen

Laut der „Kleinen Zeitung“ gibt es einige Drehorte in der Nähe. So soll der Film bei der Galitzenklamm, beim Klapfsee in Obertilliach, sowie bei einer Schottergrube im Kärntner Lesachtal gedreht werden. Also könntest du mit etwas Glück tatsächlich Pierce Brosnan & Co über den Weg laufen.