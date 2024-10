Sonniger Sonntag: Auf dieses Wetter dürfen sich die Steirer freuen

Wie wird das Wetter am Sonntag in der Steiermark?

Laut GeoSphere Austria dürfen wir uns am Sonntag auf viel Sonnenschein im ganzen Land freuen. „In der Früh und am Vormittag ist es regional noch nebelig trüb, über Mittag sollte sich aber dann überall die Sonne durchsetzen“, heißt es. Der Wind kommt aus Südost und weht meist schwach, nur im Norden wird er etwas stärker ausfallen. Temperaturen am Morgen liegen zwischen 4 und 10 Grad, während die Nachmittagswerte auf 13 bis 19 Grad steigen. Ein perfekter Tag für Outdoor-Aktivitäten ist also in Sicht.